L’Isola dei Famosi, alla prima puntata Matilde Brandi già mal sopportata dagli altri concorrenti: “I vip sono altri”

0 Condivisioni acebook Twitter

La partecipazione di Matilde Brandi alla 18ª edizione de L’Isola dei Famosi ha dato il via a un acceso dibattito tra i concorrenti non famosi

La ballerina, conosciuta per il suo passato nel Grande Fratello Vip, è stata al centro di critiche feroci da parte dei suoi compagni di avventura.

Le opinioni dei concorrenti

I commenti dei quattro non famosi – Peppe Di Napoli, Alina Vereconi Scortecci, Khady Gueye e Pietro Fanelli – non sono stati teneri nei confronti di Brandi. La Gueye ha iniziato dicendo: “Matilde Brandi credo che sia una che non le manda a dire”. La contessa Alina ha aggiunto: “Il suo carattere è litigioso e per questo rallegrerà le giornate quando inizierà a litigare con gli altri concorrenti”. Peppe ha poi dichiarato: “Mi sta antipatica, la vuole sempre vinta ed a me le persone così non mi piacciono”. Infine, Pietro ha sottolineato: “I vip sono altri, come ad esempio Michael Jackson, Beyoncé, Beethoven. Lei è un’arrogante e casinista”.

La risposta di Matilde Brandi

Di fronte alle critiche, Matilde Brandi ha mantenuto la calma e ha risposto con determinazione. Ha affermato: “Non temo i giudizi altrui, resto fedele a me stessa”. La sua risposta suggerisce una volontà di difendersi e di restare autentica nonostante l’opposizione dei suoi compagni di avventura.