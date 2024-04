L’Isola dei Famosi nella bufera, Silvia Magarre denuncia di aver subito discriminazione al provino

0 Condivisioni acebook Twitter

Silvia Magarre, nota per la sua partecipazione al programma Primo Appuntamento su Real Time, ha espresso la sua delusione dopo aver partecipato a un provino per l’Isola dei Famosi

Attraverso un lungo post su Instagram, la Magarre ha rivelato di non essere stata selezionata come naufraga a causa del suo aspetto fisico, sostenendo di essere stata oggetto di discriminazione durante l’intervista.

Le domande imbarazzanti sul corpo di Silvia al provino

Durante l’ora di colloquio per il provino, a Silvia sono state poste domande scomode riguardanti il suo aspetto fisico, tra cui il suo peso. Nonostante abbia chiarito di avere un rapporto positivo con il suo corpo e di non provare vergogna nel mostrarlo, è rimasta delusa dal fatto che le domande sul suo peso potessero essere offensive. La Magarre avrebbe voluto utilizzare l’opportunità per dimostrare la diversità dei corpi e sarebbe stata pronta a fare apprezzare la sua autenticità e il suo carattere all’Isola.

Speranze per un cambiamento nella televisione

Nel suo post, Magarre ha anche espresso la speranza che la nuova conduttrice dell’Isola, Vladimir Luxuria, abbia contribuito a portare un cambiamento nella televisione, aprendo gli orizzonti su questioni di inclusione e diversità. Nonostante la sua delusione per non essere stata selezionata, ha augurato buona fortuna ai concorrenti e ha invitato tutti a vivere pienamente l’esperienza dell’Isola, trasmettendo valori importanti oltre alla semplice ricerca della vittoria.