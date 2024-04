Scomparsa una bambina di 12 anni che stamattina è uscita da casa per andare a scuola

0 Condivisioni acebook Twitter

Nella città di Busto Arsizio, provincia di Varese, l’8 aprile scorso, la 12enne Dayana Martinez è scomparsa misteriosamente

La giovane ragazza è uscita di casa nella mattinata di quel lunedì, diretta verso la scuola nel quartiere di Sacconago, ma non ha mai fatto ritorno.

La famiglia di Dayana è sconvolta e disperata per la scomparsa della ragazza. I genitori, in particolare, hanno trascorso l’intera giornata e la notte seguente alla ricerca della figlia senza ottenere alcun riscontro positivo. L’angoscia e la paura si fanno sempre più intense, mentre i genitori continuano a sperare che la loro amata figlia torni sana e salva. Anche i compagni di classe di Dayana hanno deciso di mobilitarsi e hanno lanciato appelli sui social media per aiutare nella ricerca della ragazza, evidenziando l’unità e il sostegno della comunità di fronte a una situazione così drammatica.

I dettagli riguardanti l’aspetto di Dayana e le circostanze della sua scomparsa sono stati resi pubblici. La ragazza è alta circa 160 centimetri e, al momento della sparizione, indossava una felpa bianca, una maglietta gialla, pantaloni marroni e scarpe Nike nere, bianche e rosa. È importante notare che Dayana possiede un cellulare, anche se non è provvisto di una scheda telefonica, poiché viene utilizzato principalmente per scopi ludici. Questi dettagli possono essere cruciali per individuare la sua posizione o per ottenere informazioni utili che possano aiutare le autorità nella ricerca.

In attesa di sviluppi e di notizie positive, la comunità di Busto Arsizio e dintorni si stringe attorno alla famiglia di Dayana, mostrando solidarietà e supporto in un momento così difficile. La speranza è che la ragazza venga presto ritrovata e che possa tornare a casa sana e salva, ponendo fine all’angoscia e al tormento dei suoi cari.