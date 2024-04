Pincarelli, condannato per l’omicidio di Willy, si sposa in carcere: la sua compagna si è innamorata dopo averlo visto al tg

0 Condivisioni acebook Twitter

Un amore insolito sboccia dietro le sbarre: il 26enne Mario Pincarelli, condannato per omicidio, si sposerà in carcere con una donna che lo ha conosciuto tramite i media.

Un matrimonio insolito

Mario Pincarelli, giovane di 26 anni, trovatosi al centro dell’attenzione mediatica per la condanna in secondo grado per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, si prepara a un evento inaspettato: il suo matrimonio in carcere previsto per il prossimo 16 aprile. L’incontro con la sua futura sposa, una 28enne residente a nord di Roma, è avvenuto in circostanze peculiari: la donna si è innamorata di lui vedendolo al telegiornale. La coppia, nonostante le circostanze, ha avuto modo di incontrarsi soltanto una volta, durante una delle udienze del processo.

Il verdetto della Cassazione in attesa

Il destino di Pincarelli è attualmente sospeso in attesa del verdetto della Cassazione, che dovrà decidere se confermare o meno la condanna a ventuno anni di carcere. La richiesta del procuratore generale Marco Dall’Olio è stata quella di un nuovo processo per i quattro imputati: i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli stesso. Secondo il pg, tutti gli imputati erano consapevoli della gravità dei loro atti, caratterizzati da una violenza estrema. “Erano consapevoli delle conseguenze dei loro colpi, estremamente violenti, inferti con tecniche di lotta Mma contro punti vitali, su un corpo particolarmente esile come quello di Willy”, ha dichiarato.

Le parole di Pincarelli

Mario Pincarelli ha sempre negato la sua responsabilità nell’omicidio di Willy Monteiro Duarte, sostenendo di aver partecipato alla rissa solo marginalmente. “Non ho ucciso io Willy. Gli ho dato solo una pizza quando mi hanno dato una spinta. Tutti sbracciavano e mi ci hanno fatto cadere sopra. È stato in quel momento che l’ho colpito con uno schiaffo”, ha affermato Pincarelli in una lettera.