Nancy Liliano, la 31 enne alla guida dell’auto che ha provocato la morte di due giovani carabinieri “E’ profondamente scossa e provata”

La tragica notte a Campagna vede due carabinieri perdere la vita in un incidente, con altri feriti. L’investigatrice, positiva all’alcool e cocaina, è sotto inchiesta.

Il tragico incidente e le conseguenze legali

Nella quiete serale di Campagna (Salerno), la vita di diverse persone è stata stravolta da un drammatico incidente stradale. Nancy Liliano, una donna di 31 anni, alla guida della sua Range Rover, ha causato uno scontro mortale che ha tolto la vita a due carabinieri, l’appuntato Francesco Ferraro e il maresciallo Francesco Pastore, e ha lasciato gravemente ferito il maresciallo Paolo Volpe. Altri due civili sono stati coinvolti: un anziano di 75 anni e una giovane di 18, quest’ultima amica della conducente. La Liliano, difesa dall’avvocato Antonio Boffa, affronta gravi accuse formulate dalla Procura di Salerno, inclusi duplice omicidio stradale e lesioni personali, aggravate dal fatto che è risultata positiva all’alcol e alla cocaina. Un secondo test è atteso per confermare questi risultati iniziali.

Lo sfondo personale e le reazioni

Non è il primo incontro di Nancy Liliano con la legge; nel 2019 fu arrestata in un’operazione contro lo spaccio di droga, conclusasi con una condanna a tre anni di reclusione, scontata parzialmente agli arresti domiciliari. Ora, a seguito dell’incidente, si trova nuovamente sotto inchiesta, benché non siano state imposte misure cautelari a causa delle sue condizioni fisiche. L’avvocato Boffa ha rivelato che la sua cliente è “profondamente scossa e provata” dall’accaduto, una tragedia che ha segnato irrimediabilmente anche la sua vita.

L’addio ai carabinieri e l’inchiesta in corso

L’incidente ha provocato un’ondata di dolore e lutto, specialmente nelle comunità di Montesano Salentino e Manfredonia, dove si sono tenuti i funerali dei due carabinieri, alla presenza di alte cariche dell’Arma e della comunità locale. Intanto, l’inchiesta affidata alla Polizia Stradale di Salerno continua, cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente e le responsabilità di ciascun coinvolto. La comunità, mentre piange i suoi eroi, attende giustizia per un evento che ha lasciato una cicatrice indelebile sulle vite di tutti i coinvolti.