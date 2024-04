L’ultimo saluto struggente di Alessandro Gassmann a Paola Gassman: “Ciao sorella mia “

0 Condivisioni acebook Twitter

Nella tristezza di un addio, Alessandro Gassmann condivide ricordi e riflessioni sulla scomparsa di Paola Gassman, lasciando trasparire l’amore e l’ammirazione per la sorella.

Un tributo affettuoso

Con parole ricche di emozione, Alessandro Gassmann ha reso omaggio a sua sorella, Paola Gassman, che ci ha lasciati dopo una battaglia contro una lunga malattia. “Ciao sorella mia. Sei sempre stata la più saggia di tutti noi, la più rassicurante, la più equilibrata e simpatica. Ti vorrò per sempre bene, come tutti quelli che ti hanno conosciuta”, ha scritto l’attore in un messaggio che esprime un profondo legame familiare e una grande perdita. Queste parole rivelano l’immagine di una donna che, oltre a essere stata una figura centrale nel panorama teatrale italiano, è stata anche una presenza fondamentale nella vita dei suoi cari.

Una vita dedicata all’arte

La carriera di Paola Gassman è stata contraddistinta da un’impegno costante e una passione incondizionata per il teatro, condivisi con il marito Ugo Pagliai. Insieme, hanno formato una coppia iconica della scena teatrale italiana, lasciando un segno indelebile grazie al loro talento e alla loro dedizione all’arte. La loro collaborazione artistica, così come il loro legame familiare con i figli Simona e Tommaso, ha rappresentato un esempio di come la vita e il teatro possano intrecciarsi in modo armonioso e significativo.

Il ricordo vivrà per sempre

La scomparsa di Paola Gassman segna la fine di un’epoca e lascia un vuoto incolmabile nel mondo del teatro e nella vita di chi le ha voluto bene. Tuttavia, il ricordo della sua saggezza, del suo equilibrio e della sua simpatia continuerà a vivere nei cuori di coloro che l’hanno conosciuta e amata. La sua eredità artistica e umana rimarrà una fonte di ispirazione per le future generazioni, mantenendo vivo il suo spirito. Le parole di Alessandro Gassmann non solo celebrano la vita di una grande artista, ma anche di una sorella amata, una figura di riferimento che ha saputo essere guida e conforto per la sua famiglia.