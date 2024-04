Flavia Vento decide di rivelare tutto: “Ora basta a stare zitta, io e Totti siamo stati insieme per ben due volte, prima nel 2001 e poi nel 2005”

0 Condivisioni acebook Twitter

Flavia Vento ha parlato di due momenti d’intimità condivisi con l’ex capitano della Roma, Francesco Totti, in un’intervista esclusiva al settimanale DiPiù.

La showgirl ha dettagliato una relazione avuta con Totti prima che lui incontrasse Ilary Blasi e un secondo episodio, definito “la notte dello scandalo”, avvenuto prima del matrimonio del calciatore con Blasi.

Relazioni passate e scandalo

“Totti e io ci siamo amati due volte, la prima nel 2001 e la seconda nel 2005”, ha affermato la Vento, riportando alla luce il presunto passato amoroso con l’ex capitano della Roma. Queste dichiarazioni riemergono in un periodo in cui il matrimonio tra Totti e la Blasi è al centro dell’attenzione mediatica, segnando momenti significativi nella vita privata dei diretti interessati. Al tempo delle voci sul loro coinvolgimento, la Vento fu prima accusata di menzogne, poi contraddetta dagli amici di Totti, causando un’ondata di critiche e insulti che l’hanno seguita per anni.

“In tutti questi anni mi sono presa solo insulti, parole irripetibili da parte dei tifosi della Roma e sono stata etichettata come una bugiarda sia da Ilary sia da Francesco,” ha condiviso la Vento, esprimendo delusione per non aver ricevuto riconoscenza da Totti per il suo silenzio e discrezione. “Sì, un grazie per essere stata zitta, discreta, un grazie per avere difeso la sua vita e il suo matrimonio,” ha aggiunto.

Il silenzio e il dovere morale

La Vento ha spiegato il suo lungo silenzio come una scelta dettata dalla paura e dal rispetto per il vincolo matrimoniale, considerato sacro, e dalla volontà di proteggere i figli coinvolti. “Poi sono credente e per me il matrimonio è un vincolo sacro, c’erano anche bambini di mezzo, non volevo farli soffrire. Ecco, ho cercato di tutelare tutti, tranne me stessa,” ha affermato.

Il momento della verità

Quando interrogata sul perché abbia scelto di parlare proprio ora, la Vento ha citato la recente separazione tra Totti e Blasi come il momento propizio per alleggerirsi di un peso che da quasi vent’anni pesava su di lei. Ha anche ricordato il loro primo incontro: “Io avevo ventiquattro anni, ero la ragazza sotto il tavolino del programma televisivo Libero, di Teo Mammucari. Francesco aveva venticinque anni, era il capitano della Roma dello scudetto. Ci siamo incontrati in una festa, appena mi ha visto mi ha subito chiesto il numero di telefono”.