Sacchi non usa mezzi termini: “Vincere facendo i debiti significa barare”

Arrigo Sacchi critica duramente l’Inter per la gestione finanziaria, sostenendo che i successi ottenuti con debiti equivalgano a una forma di slealtà.

La critica di Sacchi durante un evento letterario

Durante la presentazione del suo ultimo lavoro letterario, “Il Realista Visionario”, tenutosi all’hotel Federico II di Jesi, Arrigo Sacchi ha lanciato un’accusa pesante contro l’Inter. Le sue parole, come riportate dal quotidiano Corriere Adriatico, non lasciano spazio a interpretazioni ambigue: “Vincere facendo i debiti significa barare. L’Inter sta barando? Sì”. Questa affermazione riflette una preoccupazione più ampia per l’ex tecnico riguardo alla cultura sportiva italiana, che sembrerebbe premiare le scorciatoie al successo piuttosto che il merito e la sostenibilità.

Le prestazioni dell’Inter e Inzaghi sotto la lente

Sacchi non si è fermato alla questione finanziaria, ma ha anche commentato le scelte tecniche di Simone Inzaghi, attuale allenatore dell’Inter, soprattutto per quanto riguarda la partita di Champions League contro l’Atletico Madrid. Secondo l’ex CT della Nazionale italiana, Inzaghi ha commesso degli errori tattici cruciali: “Si è evoluto, è cresciuto tantissimo. Credo sia sulla strada giusta. Ma in Champions contro l’Atletico Madrid ha sbagliato. Le squadre spagnole vanno aggredite, a un certo punto si è schierato con sei difensori consegnandosi all’avversario”. Nonostante l’Inter stia ottenendo risultati notevoli in campionato, per Sacchi la direzione presa solleva questioni importanti non solo sul piano sportivo ma anche su quello etico e gestionale.