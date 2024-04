15enne ritrovato senza vita nel bagno della scuola, era perseguitato da bulli

0 Condivisioni acebook Twitter

Un ragazzo di soli 15 anni è stato ritrovato senza vita nei bagni del suo liceo privato.

Un destino tragico per un adolescente

Batiste frequentava il rinomato istituto Saint Jean-Baptiste de La Salle, specializzato in formazione audiovisiva. Descritto dai compagni come un ragazzo gentile e appassionato, il giovane stava affrontando un periodo di profonda riflessione personale, anche riguardo al proprio orientamento sessuale. La sua curiosità intellettuale e la sua passione per il mondo dell’audiovisivo lo avevano portato ad essere attivo nel cineclub scolastico.

Il bullismo

Nonostante la sua indole tranquilla e il suo impegno scolastico, Batiste è stato vittima di episodi di bullismo, circostanza confermata dalla direzione del liceo. La scuola aveva avviato un monitoraggio della situazione del ragazzo a seguito della sua evidente sofferenza. Questa triste vicenda mette in luce la necessità di interventi più efficaci e tempestivi contro il bullismo, un fenomeno che continua a mietere vittime tra i banchi di scuola, lasciando segni indelebili nelle giovani vite.

Una comunità in lutto

La morte di Batiste ha provocato una profonda commozione tra studenti, docenti e personale dell’istituto, tanto che il rettorato ha annunciato l’implementazione di servizi di supporto psicologico per tutta la comunità scolastica. Questo supporto è fondamentale non solo per aiutare gli studenti e il personale a elaborare il lutto ma anche per rafforzare la consapevolezza e la prevenzione contro il bullismo.