Bari, Samuel Bratta barbiere gentile, gira per la città e offre tagli di capelli gratis: “Ti va se ti taglio i capelli qui?”

0 Condivisioni acebook Twitter

Il barbiere viaggiante di Bari, trasforma i parchi in saloni a cielo aperto

Un gesto di generosità trasforma i luoghi pubblici di Bari in improbabili saloni di bellezza grazie a Samuel Bratta, un giovane barbiere di 19 anni che offre tagli di capelli gratuiti ai passanti.

La magia dei tagli gratuiti nei parchi di Bari

Immaginate di passeggiare in un parco o di rilassarvi su una spiaggia a Bari e di essere avvicinati da Samuel Bratta, un giovane barbiere che, con il suo zaino attrezzato, vi offre un taglio di capelli gratuito. Questa è la realtà per molti fortunati cittadini e turisti che incrociano la strada di Samuel nei luoghi più inaspettati come il parco 2 giugno o la spiaggia di Pane e pomodoro. Con una semplice domanda, “Ti va se ti taglio i capelli qui?”, Samuel inizia non solo a trasformare look ma anche a creare connessioni umane. “C’è chi accetta e si fa coccolare,” dice Samuel, rivelando come questo hobby sia diventato un’occasione per ascoltare e apprendere da ogni “cliente” casuale.

Una vocazione nata dalla passione

Questo insolito approccio alla barberia non è casuale ma nasce da una passione per le forbici ereditata da sua madre, anch’ella parrucchiera. Samuel, nonostante la sua giovane età, vede nel suo gesto un’opportunità per dare qualcosa di più alla sua comunità, oltre a promuovere la propria arte attraverso i social media. La sua è una vocazione che va oltre il semplice taglio di capelli; è un modo per offrire ascolto, consigli e, perché no, qualche minuto di amicizia pura. Le storie degli studenti fuorisede, con i loro racconti di lontananza e difficoltà, sono solo alcuni esempi del profondo impatto emotivo che Samuel riesce a creare con la sua iniziativa.

Più di un semplice taglio di capelli

L’iniziativa di Samuel Bratta ha un significato profondo, evidenziando come gesti semplici possano arricchire la vita sociale di una città. Il fatto che sia lui a muoversi verso i clienti ribalta la consuetudine del settore, facendo apprezzare ancora di più l’aspetto umano e sociale del suo operato. La cura nel ripulire ogni area utilizzata per i suoi tagli dimostra un rispetto non solo per le persone ma anche per gli spazi pubblici, lasciando un segno tangibile della sua passione e del suo impegno per un mondo migliore, un taglio alla volta.