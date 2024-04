Affari Tuoi, via Amadeus arriva Stefano De Martino

0 Condivisioni acebook Twitter

Le indiscrezioni su Stefano De Martino potrebbero segnare una svolta nella sua carriera televisiva, con voci che lo vogliono pronto a prendere le redini di programmi iconici della Rai.

Nuove avventure professionali per Stefano De Martino

La scena televisiva italiana potrebbe presto assistere a un interessante cambio di guardia. Recentemente, sono emerse voci secondo cui Stefano De Martino, noto per la sua versatilità come conduttore e per il suo passato con Belen Rodriguez, sarebbe interessato a raccogliere l’eredità di Amadeus come padrone di casa di Affari Tuoi. Queste speculazioni sono state alimentate da una battuta di Fiorello a Viva Rai2, che ha poi innescato ulteriori commenti da parte di Giuseppe Candela, giornalista per Dagospia.it e Il Fatto Quotidiano. Secondo Candela, De Martino avrebbe seriamente in vista la conduzione del game show di punta dell’access prime time di Rai Uno, oltre a nutrire ambizioni per il Festival di Sanremo.

La sfida di Sanremo nel mirino

Le ambizioni di Stefano De Martino non si fermano qui. Oltre all’interesse per Affari Tuoi, sembra che il conduttore punti anche a un ruolo di prestigio alla guida del Festival di Sanremo, evento di spicco nel panorama musicale e televisivo italiano. Nonostante in passato De Martino abbia espresso dubbi sulla propria prontezza per un impegno così significativo, le nuove indiscrezioni suggeriscono un cambiamento nella sua prospettiva, evidenziando la sua crescita professionale e la volontà di affrontare nuove sfide.

Vita privata e amicizie

Mentre le voci sulla carriera di Stefano De Martino si rincorrono, anche la sua vita privata continua a essere oggetto di attenzione. Recentemente, si è parlato di una possibile relazione con l’attrice e conduttrice Bianca Guaccero. Tuttavia, quest’ultima ha prontamente smentito tali speculazioni, sottolineando la natura amichevole e basata sul rispetto reciproco del loro rapporto.

Con un panorama così ricco di voci e potenziali sviluppi, gli occhi del pubblico e degli addetti ai lavori sono puntati su Stefano De Martino, in attesa di conferme ufficiali sui suoi prossimi passi nel mondo della televisione.