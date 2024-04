Michele Bravi: “Vorrei un figlio con il mio compagno ma nel mio caso è una cosa molto complicata”

0 Condivisioni acebook Twitter

Nel corso di una toccante intervista, Michele Bravi apre il cuore riguardo al suo desiderio di diventare padre e la profondità dell’amore che prova per il suo compagno.

Michele Bravi non ha avuto un percorso facile: dagli anni dell’adolescenza, segnati dal bullismo, fino ad arrivare a un presente pieno di successi e nuovi sogni. Il cantante racconta con sincerità della sua relazione amorosa: “Sto con un ragazzo da due anni, è un po’ più grande di me” e sottolinea come, dopo un passato di relazioni difficili, abbia imparato l’importanza di curare l’amore “come le camelie”. L’introspezione lo ha portato a comprendere che ogni fine, seppur dolorosa, è parte del ciclo dell’amore.

Il sogno di diventare genitori: un percorso complicato ma speranzoso

Bravi si apre anche sul suo desiderio di paternità, una prospettiva che considera complessa data la sua situazione. Tuttavia, il cantautore non nasconde il suo ottimismo e la sua apertura verso possibilità quali l’adozione o la maternità surrogata, sognando un giorno di poter accogliere un figlio nella sua vita.

L’arte e i suoi insegnamenti: superare le crisi e valorizzare le relazioni

Nel panorama musicale, Michele Bravi non ha mancato di affrontare sfide e critiche, ma queste esperienze lo hanno solo reso più forte. La sua partecipazione come giudice ad “Amici” gli offre l’opportunità di trasmettere ai giovani artisti l’importanza di una critica costruttiva e il valore dell’empatia. Parla inoltre della sua gratitudine verso Maria De Filippi, figura chiave nella sua crescita personale e professionale, che lo ha supportato e creduto in lui nei momenti di dubbio.