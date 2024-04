Amadeus, firma imminente con Discovery, a settembre lo seguirà Fiorello

0 Condivisioni acebook Twitter

Amadeus sta per intraprendere una nuova avventura professionale, con la firma di un contratto che lo vedrà passare alla Warner Bros-Discovery.

Un salto verso nuove opportunità

Secondo le ultime notizie riportate da Dagospia, Amadeus è pronto a lasciare la Rai per unirsi a Warner Bros-Discovery, editore del canale Nove. Il contratto, che dovrebbe essere finalizzato domani dagli avvocati, prevede un ruolo significativo per Amadeus nel settore dell’intrattenimento presso la nuova emittente. Questa mossa arriva dopo una proposta simile da parte della Rai, che però non ha potuto competere con l’offerta di Discovery a causa del limite sui compensi.

Cambiamenti in vista anche per Fiorello

Oltre ad Amadeus, anche Fiorello sembra destinato a fare un passaggio significativo. Dopo l’estate, il celebre showman è atteso per unirsi a Discovery, segnando un altro addio di rilievo alla Rai. Questi cambiamenti sono stati accennati da Fiorello stesso durante una recente puntata del suo show, Viva Rai2!, dove ha mantenuto il riserbo in attesa di comunicazioni ufficiali.

Riflessioni sul futuro

Il trasferimento di Amadeus rappresenta una grande svolta per lui, considerando il suo passato televisivo e il successo degli ultimi anni, soprattutto grazie al Festival di Sanremo. Dopo un tentativo non fruttuoso di cambio di rete nel 2006, che lo ha visto lottare per ritrovare il suo spazio nella TV, Amadeus ora si muove con una posizione consolidata e riconosciuta nel mondo dello spettacolo. La sua partenza apre la strada a nuovi talenti per la Rai, con nomi come Stefano De Martino e Carlo Conti tra i possibili successori nei suoi vecchi ruoli.