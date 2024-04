Giucas Casella: “Ho avuto una storia d’amore con Tina Cipollari”, la replica di lei è tutta da ridere

0 Condivisioni acebook Twitter

Giucas Casella fa un’inaspettata rivelazione su una relazione con Tina Cipollari e i loro momenti insieme vent’anni fa

La rivelazione di una relazione passata

Giucas Casella, noto illusionista e personaggio televisivo, ha sorpreso tutti rivelando di aver avuto una relazione con Tina Cipollari, volto iconico di Canale 5. In una recente intervista con il settimanale Nuovo Tv, Casella ha condiviso dettagli di questa storia d’amore risalente a prima che Cipollari incontrasse Kikò Nalli, padre dei suoi figli. “Tra me e lei è durata qualche mese, anche se saranno passati vent’anni,” ha detto Casella, descrivendo una fase della sua vita ricca di momenti felici e condivisione.

Ricordi di vacanze e amicizia duratura

Casella ha raccontato di vacanze trascorse insieme a Cipollari, inclusa una indimenticabile a Cefalù e un viaggio alle Maldive, dove ricorda vividamente una scena di lei che emergeva dall’acqua. Nonostante la fine della loro relazione amorosa, i due hanno trasformato i sentimenti in una profonda amicizia. “Poi abbiamo saputo trasformare l’amore in una bellissima amicizia,” ha continuato Casella, esprimendo grande stima e affetto per Cipollari, la quale non ha mai smentito questa storia.

La conferma tra risate e realtà televisiva

L’aneddoto della loro relazione era già stato accennato da Casella anche durante la sua partecipazione al Grande Fratello, dove aveva parlato di Cipollari con affetto e ammirazione. Anche in quel contesto, Cipollari ha preso con leggerezza le affermazioni dell’illusionista, rispondendo con humor alle domande sul loro passato congiunto. “Non me la sento nemmeno di smentire. Magari mi aveva imbambolata, ero ipnotizzata, in trance e non mi sono accorta di nulla,” ha scherzato lei, confermando in modo indiretto e giocoso la veridicità dei racconti di Casella.