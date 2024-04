Eleonora Giorgi al settimo cielo dopo l’intervento: “Torno a casa”

0 Condivisioni acebook Twitter

Dopo un delicato intervento chirurgico, Eleonora Giorgi torna a casa con un messaggio di speranza e gratitudine verso i suoi sostenitori.

La dimissione ospedaliera di Eleonora Giorgi

Dopo due settimane di ricovero ospedaliero seguite a un’operazione chirurgica per un tumore al pancreas, Eleonora Giorgi è stata dimessa dall’ospedale. L’attrice, che ha affrontato mesi di chemioterapia prima dell’intervento, ha condiviso la sua gioia e il suo ottimismo per il futuro attraverso un post su Instagram. “Sono a casa, evviva. Ancora poco e finalmente sarò guarita,” ha scritto, esprimendo anche un sentito ringraziamento allo staff della clinica Salvator Mundi che l’ha assistita durante il suo delicato percorso medico.

Il supporto durante il trattamento

Durante il periodo di trattamento, l’attrice ha ricevuto un’onda di supporto non solo dal personale medico ma anche dai suoi fan e familiari. I figli della Giorgi hanno utilizzato i social media per aggiornare amici e sostenitori sulle condizioni di salute della madre, rafforzando il sostegno comunitario e l’affetto nei suoi confronti. “Mamma sta molto meglio, grazie ai medici, allo staff sanitario e all’amore di tutti voi,” hanno scritto, enfatizzando l’importanza del supporto morale nel processo di guarigione.

Prima dell’operazione

Prima dell’operazione, Giorgi aveva condiviso i suoi timori e le sue speranze riguardo il percorso di trattamento. In un’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo, aveva discusso la sua battaglia contro il tumore al pancreas, sottolineando come il trattamento di chemioterapia avesse avuto un impatto positivo, portando il tumore in uno stato meno aggressivo. “Il mio corpo ha reagito bene alla chemio e il maledetto tumore si è come necrotizzato, è meno reattivo,” aveva detto, dimostrando il suo spirito combattivo e la speranza verso una completa guarigione.