Belen da Cattelan ha detto: “Avrei voluto meno corna”, la replica di Stefano De Martino

La showgirl Belen Rodriguez, in una recente intervista televisiva, ha affrontato il tema dei tradimenti, evocando una risposta velata dal suo ex, Stefano De Martino

Belen parla di tradimenti in TV

Durante la sua apparizione nel programma di Alessandro Cattelan, Belen Rodriguez ha risposto con franchezza e ironia alle domande del conduttore. In particolare, riflettendo sulla sua vita di dieci anni fa, ha commentato sperando in una vita “con meno corna”, riferendosi evidentemente ai tradimenti passati. Questa dichiarazione ha rapidamente catturato l’attenzione del pubblico e dei media, diventando virale.

La risposta indiretta di Stefano De Martino

Quasi in risposta alle parole di Belen, Stefano De Martino, noto per le sue considerazioni misurate, ha condiviso una storia su Instagram che sembra essere una frecciata verso l’ex moglie. In un video postato quattro giorni prima dell’intervista di Belen, ma condiviso il giorno successivo, De Martino discuteva del matrimonio con Mara Maionchi, esprimendo scetticismo sulla convenienza del matrimonio oggi, dato l’alto tasso di fallimento. “Sposarsi oggi, nel 2024, è da presuntuosi perché l’87% dei matrimoni fallisce,” ha affermato De Martino, aggiungendo che chi decide di sposarsi crede di far parte del piccolo 13% che riesce a superare le difficoltà.

Un dialogo indiretto carico di significati

La coincidenza temporale tra l’intervista di Belen e la condivisione del video di De Martino suggerisce una sorta di dialogo indiretto e mediatico tra i due, entrambi figure di spicco nel panorama dello spettacolo italiano.