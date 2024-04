Tentata rapina nel barese, sventata da due persone che passavano lì per caso

0 Condivisioni acebook Twitter

Un tentativo di rapina in una tabaccheria di Binetto è stato bloccato grazie all’intervento coraggioso di due passanti, che hanno messo in fuga i malviventi.

Intervento tempestivo sventa una rapina

Ieri sera, giovedì 11 aprile, poco prima della chiusura, quattro individui incappucciati hanno tentato di rapinare una tabaccheria a Binetto. Grazie all’intervento decisivo di due passanti, che hanno agito prontamente, il tentativo si è concluso con un fallimento. I rapinatori, sorpresi dall’azione improvvisa dell’interventori, hanno abbandonato il luogo del misfatto prima di poter compiere il furto.

Eroi del giorno: un militare e un agente della polizia penitenziaria

I protagonisti dell’azione eroica sono stati identificati come un militare dell’esercito e un agente della polizia penitenziaria. Entrambi si trovavano casualmente sul posto e non hanno esitato a intervenire per difendere il tabaccaio. La loro prontezza e coraggio hanno impedito che la situazione degenerasse ulteriormente.

Le indagini in corso

Sul luogo del tentativo di rapina sono immediatamente intervenuti i carabinieri, che hanno iniziato a raccogliere le prove e a visionare i filmati delle telecamere di videosorveglianza per identificare i fuggitivi. Le ricerche dei quattro malviventi sono ancora in corso, con le autorità che lavorano alacremente per assicurarli alla giustizia. Binetto esprime gratitudine e ammirazione per i due uomini che hanno dimostrato un coraggio eccezionale.