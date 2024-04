Gloria 30 anni, improvvisa febbre molto alta,  ricoverata d’urgenza in ospedale muore per arresto cardiaco

0 Condivisioni acebook Twitter

La comunità di Pontedera è in lutto per la scomparsa improvvisa di Gloria Baccellini, deceduta all’ospedale di Cisanello dopo un arresto cardiaco.

Sintomi e sviluppi inaspettati

Gloria Baccellini, giovane donna di 30 anni, ha iniziato a manifestare sintomi preoccupanti, tra cui febbre alta, tre giorni prima del suo ricovero d’urgenza. Nonostante la consultazione medica nei giorni precedenti, la situazione è precipitata quando Gloria ha subito un malore improvviso. Portata al pronto soccorso di Pontedera, è andata in arresto cardiaco, che ha compromesso gravemente i suoi organi vitali.

Intervento e complicazioni

Dopo l’arresto cardiaco, Gloria è stata trasferita all’ospedale di Cisanello, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico al cuore. Nonostante gli sforzi dei medici e l’uso di apparecchiature specialistiche per mantenere le sue funzioni vitali, la giovane non è riuscita a sopravvivere.

L’indagine sulla causa del decesso

Per fare luce sulle cause di questa tragica svolta, la famiglia di Gloria ha richiesto che venga effettuata un’autopsia. Il corpo è stato trasferito al reparto di Medicina legale per gli accertamenti del caso. “Vogliamo sapere cosa è successo,” ha dichiarato un familiare. La comunità, ancora sotto shock, ricorda Gloria come una persona vivace e attiva, dedita allo sport e alla vita all’aria aperta, senza apparenti problemi di salute preesistenti.

Commemorazione e lutto

La data dei funerali sarà fissata non appena sarà possibile il rientro della salma a Pontedera, dopo il completamento delle indagini medico-legali. Amici e conoscenti esprimono il loro dolore e la loro incredulità per la prematura scomparsa di Gloria, descritta come un faro di energia e positività nella vita di chi la conosceva.