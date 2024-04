Flavia Vento, fuori di sé risponde a Myrta Merlino: “L’intervista su me e Totti è falsa non so come sia potuto accadere”

0 Condivisioni acebook Twitter

Flavia Vento si trova nuovamente sotto i riflettori dopo una serie di eventi che hanno suscitato dibattiti.

Una rivelazione che riaccende il gossip

In una recente apparizione televisiva nel programma “Storie di Donne al Bivio” di Monica Setta, Flavia Vento ha rivelato di aver avuto un breve flirt con Francesco Totti nel 2001. Questa confessione arriva in un momento in cui l’ex calciatore è al centro dell’attenzione per la sua separazione da Ilary Blasi. Vento ha descritto il loro incontro come fortunato per Totti, correlato alla vittoria dello scudetto da parte della Roma quell’anno. Ha anche espresso sollievo nel poter parlare ora che Totti e Blasi non sono più insieme, pur criticando come è stata rappresentata dalla stampa negli anni.

La controversia dell’intervista non autorizzata

La situazione si è complicata ulteriormente quando il settimanale “Di Più” ha pubblicato un’intervista con Flavia Vento, che lei afferma di non aver mai autorizzato. Subito dopo la trasmissione di questa intervista su “Pomeriggio 5” di Myrta Merlino, Flavia Vento ha espresso il suo disappunto su Twitter, smentendo le parole riportate e annunciando azioni legali. Ha dichiarato che le dichiarazioni attribuitele sono in gran parte inventate e che ha già incaricato i suoi legali di intervenire.

La reazione di Flavia Vento

Visibilmente turbata dall’uso non autorizzato della sua immagine e delle sue parole, Flavia ha descritto come una giornalista, Raffaella Ponzo, l’abbia contattata per un’intervista e delle foto, che lei ha rifiutato. Nonostante il suo rifiuto, si è ritrovata sulla copertina di “Di Più” senza il suo consenso, descritto un’intervista completamente falsificata. Queste le sue parole: “La mia intervista sul settimanale Di più non è mai stata autorizzata da me. Le parole scritte dalla giornalista sono quasi tutte inventate e i miei legali stanno provvedendo a tutto ciò. Grazie

In merito all’intervista pubblicata senza nessuna autorizzazione da parte mia sul settimane Di più dove alcune frasi non sono mai state pronunciate da parte mia agirò per vie legali.

Mi ha chiamato la giornalista Raffaella Ponzo per chiedermi di fare foto e intervista io ho detto di no che non volevo più parlare di quella persona. Avrò detto a lei due frasi e poi mi vedo sulla copertina di Di più a mia insaputa senza nessuna autorizzazione e senza aver mai. E senza mai aver detto certe parole. Sono scioccata un’intervista del tutto finta come si può fare una cosa del genere? Non capisco davvero come sia potuto succedere”.