Incidente mortale, auto si schianta contro il muro in galleria, perdono la vita un ragazzo di 23 anni e una donna di 33

Un grave incidente stradale è avvenuto nella notte sulla circonvallazione di Montesilvano, causando la morte di due giovani, un uomo di 23 anni e una donna di 33 anni.

Dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 3 di notte all’interno della galleria I Pianacci. Le vittime, entrambe di origine rumena, viaggiavano su un’Alfa Romeo Coupé quando, secondo le ricostruzioni iniziali, il loro veicolo ha tamponato un’altra macchina e successivamente si è schiantato contro il muro di cemento della galleria. I dettagli specifici che hanno portato allo sbandamento e allo schianto sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità.

Intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pescara, gli agenti della polizia stradale e i sanitari del 118. Purtroppo, al loro arrivo, non c’era più nulla da fare per i due giovani, che sono stati trovati senza vita tra le lamiere accartocciate della loro auto. Il tratto di strada dove è avvenuto l’incidente è rimasto chiuso al traffico per diverse ore per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi del caso.

Indagini in corso

Gli agenti della Polstrada di Pescara stanno conducendo un’indagine approfondita per chiarire le circostanze esatte dell’incidente. Saranno fondamentali i risultati dei rilievi e le testimonianze eventuali di altri automobilisti presenti al momento dell’incidente per determinare la dinamica precisa e le cause dello sbandamento fatale.