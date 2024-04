Il video di Neymar che gioca a poker on line mentre canta la canzoncina di buon compleanno alla figlia, fa esplodere il web: “Che tristezza”

0 Condivisioni acebook Twitter

Un video che mostra Neymar impegnato a giocare a poker online durante il compleanno di sua figlia Mavie, di soli sei mesi, ha suscitato molte critiche sui social media.

Dettagli dell’incidente

Durante la festa per i sei mesi della piccola Mavie, Neymar è stato ripreso mentre intonava la canzone di auguri alla figlia. Tuttavia, l’attenzione del calciatore sembrava altrove; mentre cantava, era visibilmente distratto dal suo cellulare, su cui stava giocando a poker. Nonostante fosse un momento di celebrazione familiare, Neymar non è riuscito a staccarsi dal gioco, continuando a partecipare attivamente alla partita online anche durante il canto.

Reazioni del pubblico

Il video è rapidamente diventato virale, attirando critiche per la mancanza di attenzione e presenza del calciatore in un momento così significativo per la sua famiglia. Molti utenti hanno espresso disapprovazione per il comportamento di Neymar, sottolineando come avrebbe potuto mettere da parte il gioco per dedicarsi completamente alla celebrazione.

Contesto professionale di Neymar

Neymar, noto per la sua passione per il poker, è un ambasciatore di PokerStars e ha partecipato a numerosi tornei. Recenti infortuni lo hanno tenuto lontano dai campi di calcio, permettendogli di dedicare più tempo ai tornei di poker. Nonostante le sue capacità nel gioco, questo incidente ha sollevato questioni sulla sua capacità di bilanciare gli impegni professionali e personali, specialmente in momenti familiari importanti.