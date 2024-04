Fiorello battute continue sul cambio di rete di Amadeus, AD Rai, Roberto Sergio: “Ora basta, state danneggiando l’azienda”

0 Condivisioni acebook Twitter

Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai, ha recentemente criticato la diffusione di notizie infondate riguardanti il contratto del celebre conduttore Amadeus, descrivendole come dannose per l’azienda.

Contesto delle dichiarazioni

Durante una conferenza stampa a margine dell’evento Vivicittà in viale Mazzini, Sergio ha espresso frustrazione per le voci che circolano intorno al futuro contrattuale di Amadeus con la Rai, la cui scadenza è prevista per il 31 agosto. Le speculazioni includono un possibile trasferimento di Amadeus a Nove, parte del gruppo Warner Bros. Discovery, alimentate anche dai commenti dell’amico e collega del conduttore, Fiorello.

Impatto delle notizie false

Secondo Sergio, queste notizie non solo distraggono dal lavoro quotidiano ma creano anche un clima di incertezza che può avere ripercussioni negative sull’immagine e sulla stabilità dell’ente pubblico. L’AD ha sottolineato l’inaccettabilità di tali dinamiche, specialmente quando sono rilanciate da testate considerate autorevoli: “Queste le sue parole: “Una infinità di false notizie, riferite al contratto di Amadeus, anche attraverso autorevoli testate, stanno danneggiando l’Azienda Rai. Tutto questo è inaccettabile”

Azioni future

Non sono state specificate azioni concrete che la Rai intenderà intraprendere per contrastare questa ondata di notizie non verificate, ma è chiaro che la direzione dell’azienda sta prendendo la situazione molto seriamente, con l’intento di proteggere sia la reputazione dell’ente sia quella di Amadeus.

La situazione rimane in evoluzione, e gli occhi restano puntati su come si svilupperanno le trattative contrattuali di Amadeus e su eventuali misure che la Rai potrebbe adottare per affrontare e mitigare l’effetto delle notizie false che circolano.

