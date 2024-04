Marracash con il nuovo brano scatena polemiche, il riferimento a Chiara Ferragni è al veleno: “Sei il pandoro fake della Ferri”

0 Condivisioni acebook Twitter

Marracash, noto rapper italiano, ha nuovamente acceso le luci della controversia con un verso nel suo ultimo singolo “Adrenalina”, che coinvolge Chiara Ferragni

Il brano, che vede la collaborazione con Baby Gang e Blanco, è diventato subito un argomento caldo sui social media per le sue liriche pungenti.

Contesto della canzone

Nel singolo “Adrenalina”, Marracash non risparmia riferimenti e frecciatine, dimostrando ancora una volta il suo stile diretto e spesso provocatorio. La canzone include un verso che fa un parallelo tra Chiara Ferragni e un “pandoro fake della Ferri”, una linea che ha immediatamente attirato l’attenzione e generato discussioni. Questa frase sembra riferirsi a una recente controversia riguardante un noto marchio di pandori, giocando sul duplice significato di “ferri” (strumenti) e “Ferri” (cognome).

La rivalità con Fedez

Le tensioni tra Marracash e Fedez non sono una novità. I due hanno avuto scambi di battute e dissing nei loro brani per anni, spesso esprimendo opinioni molto forti l’uno contro l’altro. Nonostante Fedez abbia risposto in passato con toni più diplomatici, la rivalità tra i due artisti ha sempre alimentato le chiacchiere nel mondo dello spettacolo italiano.

Reazioni

Il verso su Chiara Ferragni ha suscitato reazioni miste, con alcuni fan che apprezzano la tipica audacia di Marracash nel toccare temi e personaggi popolari, mentre altri criticano il riferimento percepito come inopportuno o eccessivamente personale. La discussione si estende anche alla separazione recente tra Chiara Ferragni e Fedez, complicando ulteriormente la dinamica tra i personaggi coinvolti.

L’impatto sui social

Come prevedibile, il brano e in particolare il verso incriminato, sono diventati virali sui social network.