Claudia Ruggeri di “Avanti un altro” in dolce attesa: Sonia Bruganelli, presto zia è emozionatissima

Claudia Ruggeri, meglio conosciuta come ‘Miss Claudia’ nel popolare show televisivo “Avanti un altro”, ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio

La notizia è stata condivisa con grande gioia sui social network, dove ha anche postato la prima ecografia del bebè.

Un lieto annuncio

La showgirl 40enne e suo marito Marco, fratello minore di Sonia Bruganelli, hanno recentemente condiviso con i loro follower l’ecografia, accompagnata dalle parole “Ti aspettiamo!”, segno dell’entusiasmo e dell’amore che già circonda il futuro nascituro. Claudia, che ha sposato Marco nel 2016 dopo dieci anni di fidanzamento, è al terzo mese di gravidanza.

Una vita piena di impegni

Nonostante l’attesa del primo figlio, Claudia Ruggeri non si ferma. La scorsa estate ha conseguito la laurea in Scienze e tecniche psicologiche e si è iscritta a un corso di laurea magistrale. Sempre attiva e instancabile, Claudia ha condiviso con i suoi follower la sua eccitazione per i nuovi studi e il prossimo tirocinio, mostrando quanto sia importante per lei il continuo arricchimento personale e professionale.

Reazioni di famiglia e amici

La notizia ha naturalmente suscitato reazioni entusiaste tra amici e familiari. Laura Cremaschi, collega di Claudia nel quiz show di Paolo Bonolis, si è espressa con affetto chiamandola “Amoreee di zia!”, mentre Sonia Bruganelli ha risposto scherzosamente sottolineando di essere la zia “vera”. L’ambiente intorno a Claudia si dimostra caloroso e supportivo, con amici e familiari chiaramente felici per lei.

Aspettative e felicitazioni

Tra i commenti al post, molti speculano sulla possibilità che il nascituro sia una femmina, forse anche a causa del cuore fucsia che accompagna l’annuncio. La felicità e l’attesa si percepiscono chiaramente nelle parole e nelle reazioni del pubblico, che segue con affetto e interesse la vita di Claudia Ruggeri.