Rapina a un’attività commerciale nel barese, inseguimento a piedi per le vie del centro, arrestati due malviventi, il terzo è riuscito a fuggire

Una rapina a mano armata si è verificata ieri sera, venerdì 12 aprile, a Rutigliano, poco prima della chiusura di un’attività commerciale.

Tre individui incappucciati, a bordo di una Audi bianca, hanno perpetrato il furto, portando via il bottino prima di tentare la fuga.

Dettagli dell’inseguimento

Dopo la rapina, l’Audi bianca utilizzata dai malviventi è stata rapidamente individuata e inseguita dai Carabinieri di Putignano. L’inseguimento si è svolto attraverso le vie del centro, culminando con l’auto dei rapinatori che si è schiantata contro alcune auto e moto parcheggiate.

Esito dell’inseguimento

Dopo l’incidente, i tre rapinatori hanno tentato di fuggire a piedi. Due di essi sono stati prontamente bloccati e arrestati dai Carabinieri, mentre il terzo componente della banda è attualmente ricercato. Le autorità sono in allerta e stanno conducendo ricerche approfondite per localizzare e catturare l’ultimo fuggitivo.

Le indagini sono in corso per chiarire ulteriormente le dinamiche della rapina e per assicurare alla giustizia il fuggitivo ancora a piede libero. La situazione rimane tesa a Rutigliano.