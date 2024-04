Bari Annalisa in concerto, il Palaflorio esplode quando canta con Serena Brancale “Baccalà”

0 Condivisioni acebook Twitter

Il “Tutti nel vortice Palasport” tour di Annalisa ha fatto tappa al Palaflorio di Bari, regalando al pubblico pugliese una serata memorabile piena di energia e musica coinvolgente.

Un momento clou della serata è stato il duetto con Serena Brancale sulle note della hit “Baccalà”, che ha scatenato l’entusiasmo dei fan presenti.

Un duetto esplosivo

Serena Brancale, celebre per il suo singolo di successo “Baccalà”, è salita sul palco per accompagnare Annalisa in uno dei momenti più attesi del concerto. La performance ha visto le due artiste in perfetta sintonia, con il pubblico che non ha potuto fare a meno di lasciarsi andare in balli e canti, trasformando il palazzetto in un vero e proprio calderone di gioia e divertimento.

Supporto musicale e artistico

La formazione sul palco includeva musicisti di talento come Daniel Bestonzo ai keyboards e sintetizzatori, che ha anche curato la direzione musicale, Gianni Pastorino ai keyboards e sintetizzatori, e Dario Panza alla batteria e pad elettronici. A completare l’atmosfera, 12 ballerini diretti da Simone Baroni hanno interpretato coreografie dinamiche che hanno aggiunto ulteriore spettacolarità allo show.

La direzione artistica

La direzione artistica dello show è stata affidata a Jacopo Ricci, un creative director, lighting e show designer di grande esperienza, che nel corso degli anni ha collaborato con artisti di calibro internazionale come Skrillex, The Weeknd, e Travis Scott. La sua expertise ha garantito uno spettacolo visivo di alto livello, con giochi di luci e effetti scenici che hanno arricchito l’esibizione.

Prossime date del Tour

Dopo la tappa di Bari, Annalisa si prepara a conquistare altri palcoscenici italiani con il suo tour estivo “TUTTI NEL VORTICE OUTDOOR”. Tra le date più attese ci sono quelle all’Arena di Verona a maggio, già sold out per il 14 maggio, e un ritorno in Puglia il 6 agosto al Parco Gondar di Gallipoli. Il tour proseguirà in diverse località italiane, offrendo a numerosi fan l’opportunità di vivere l’energia e il talento della cantautrice.

Il successo di Annalisa continua a crescere, confermando il suo status di una delle voci più apprezzate e carismatiche del panorama musicale italiano.