Esplosione Suviana: conto bloccato per la moglie di una delle vittime, la burocrazia non ha pietà di fronte alle tragedie

La tragica esplosione presso la diga di Bargi ha lasciato un’impronta di dolore e difficoltà per le famiglie delle vittime, tra cui quella di Pavel Petronel Tanase, un 45enne originario della Romania, residente a Settimo Torinese

La moglie, Laura Tanese, si è trovata ad affrontare non solo il lutto, ma anche il blocco del conto corrente della famiglia, un problema non insolito in questi casi di morte improvvisa, che tuttavia complica la gestione delle necessità quotidiane.

Supporto delle istituzioni

In segno di solidarietà, i familiari di Laura hanno provveduto a depositare una somma di denaro su una carta prepagata per aiutare la famiglia a coprire le spese immediate, come gli spostamenti e le necessità quotidiane. Questo gesto è parte delle diverse iniziative di supporto che stanno emergendo per aiutare Laura e i suoi due figli gemelli in questo momento difficile.

Le offerte a sostegno della famiglia sono in raccolta anche presso la chiesa ortodossa romena di via Einaudi. Allo stesso tempo, il sindaco di Settimo Torinese, Elena Piastra, e altre istituzioni locali stanno coordinando gli aiuti, inclusi il supporto psicologico e l’assistenza burocratica necessaria per navigare le complessità seguite al decesso.

Impegno di Enel Green Power

Enel Green Power, l’azienda proprietaria dell’impianto, si è impegnata a coprire le spese immediate degli spostamenti della famiglia e a fornire assistenza psicologica, sottolineando l’importanza del supporto aziendale in momenti di crisi.

Processo burocratico e funerali

Il sindaco Piastra ha pianificato un incontro con la famiglia per lunedì, per guidarla attraverso il processo burocratico necessario in questi casi. La situazione è ulteriormente complicata dalla necessità di attese per i parenti più stretti di Pavel, che devono ancora arrivare dalla Romania. Non ci sono ancora dettagli definitivi sui funerali, né si sa se ci saranno funerali di stato.

La comunità di Settimo Torinese, insieme alle autorità locali e all’azienda coinvolta, stanno dimostrando un notevole spirito di solidarietà e supporto per assicurare che la famiglia di Pavel Petronel Tanase non debba affrontare questo tragico momento da sola.