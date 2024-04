Tensione a Pechino Express, Artem a Megan: “Sono di vecchi principi, ho una fidanzata, dormo da un’altra parte” e lei non la prende bene

0 Condivisioni acebook Twitter

Durante l’ultima puntata di “Pechino Express”, andata in onda l’11 aprile, Artem, noto per il suo ruolo in “Mare Fuori”, ha mostrato grande rispetto per la sua relazione sentimentale, evitando di condividere spazi stretti con Megan Ria, con cui è stato accoppiato temporaneamente dal programma

La situazione

La decisione di “Pechino Express” di mescolare le coppie per un giorno ha creato non poco imbarazzo tra i concorrenti, in particolare per Artem che si è trovato in coppia con Megan Ria, membro del team delle Ballerine. Il giovane attore ha esplicitamente richiesto di dormire in stanze separate per evitare malintesi con la sua fidanzata, Gioia D’Ambrosio, che lo stava seguendo da casa.

La reazione di Artem

Artem ha chiarito il suo punto di vista con franchezza, spiegando di avere “una donna a casa” e che non gli sembra corretto “rapportarsi con altre donne” in un contesto così intimo come quello del reality show. Questa sua scelta è derivata dal desiderio di non creare situazioni che potessero essere fraintese dalla fidanzata o dal pubblico. “Sono un ragazzo di principio, vecchio stampo, ho rispetto. È una questione di privacy, non ci conosciamo”, ha aggiunto Artem, decidendo infine di dormire in tenda per mantenere la distanza.

La reazione di Megan

Megan Ria, da parte sua, ha rispettato la scelta di Artem ma non ha nascosto il proprio disappunto. Ha espresso la sensazione di un muro tra di loro e ha commentato di avere una concezione diversa del rispetto. “Non è un problema dormire da sola, ma non mi sento di andare verso di lui perché c’è un muro”, ha dichiarato, sottolineando come tale distanza abbia influenzato negativamente l’esperienza del viaggio per lei.

Impatto sulla gara

Questo episodio ha certamente aggiunto tensione all’atmosfera già carica di “Pechino Express”, influenzando le dinamiche tra i concorrenti. Nonostante il breve periodo di convivenza forzata, sia Artem che Megan hanno potuto riunirsi con i rispettivi partner originali al termine della giornata, chiudendo così un capitolo particolarmente intenso del loro viaggio.

Contesto personale di Artem

Artem e Gioia D’Ambrosio sono una coppia ben salda fuori dallo schermo, con lui che ha recentemente fatto la proposta di matrimonio. Questo impegno ha chiaramente influenzato le sue decisioni all’interno del gioco, riflettendo il suo desiderio di rimanere fedele ai propri principi anche sotto i riflettori.