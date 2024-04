Incidente mortale in funivia, cabina impatta violentemente contro un palo, un morto, numerosi feriti, 184 persone restano sospese nel vuoto

0 Condivisioni acebook Twitter

Un grave incidente ha colpito la funivia di Tunektepe ad Antalya, in Turchia, causando la morte di un uomo di 54 anni e il ferimento di altre 10 persone, inclusi due bambini.

Dettagli dell’incidente

L’incidente si è verificato venerdì 12 aprile, quando una delle cabine della funivia ha impattato violentemente contro un palo. A seguito dello schianto, i passeggeri all’interno della cabina colpita sono caduti a terra, subendo vari gradi di infortuni. Il ministro della Sanità Fahrettin Koca, riferendosi alle fonti dell’agenzia di stampa Anadolu, ha confermato il bilancio delle vittime e ha espresso profonda preoccupazione per l’evento.

Il salvataggio dei passeggeri sospesi

Nel frattempo, 184 passeggeri sono rimasti intrappolati in aria, distribuiti in 15 cabine. Un’imponente operazione di soccorso è stata immediatamente messa in atto, coinvolgendo 160 soccorritori tra cui personale di elicotteri, un aereo militare, cento veicoli e otto ambulanze. L’operazione ha richiesto ore di lavoro intenso durante la notte, ma ha permesso di salvare almeno 112 persone dalle 15 cabine inizialmente interessate dall’incidente.

La risposta delle autorità locali

Muhittin Bocek, sindaco di Antalya, ha confermato che sono in corso sforzi per garantire la sicurezza e il salvataggio delle persone ancora intrappolate nelle restanti nove cabine. Le autorità locali sono mobilitate per gestire la crisi e assicurare che tutte le persone coinvolte ricevano l’assistenza necessaria. Le cause dell’incidente sono ancora sotto indagine.