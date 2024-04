Estate 2024, temperature elevatissime per l’Italia

0 Condivisioni acebook Twitter

Le previsioni climatiche per l’estate 2024 suggeriscono un aumento delle temperature fino a 2 gradi sopra la media, anticipando una stagione particolarmente torrida per l’Italia.

Aumento significativo delle temperature

Le proiezioni recenti del Centro Meteo Europeo indicano che l’estate 2024 potrebbe essere una delle più calde mai registrate. Secondo l’esperto meteorologo Mattia Gussoni, ci aspettiamo un aumento delle temperature medie di fino a due gradi rispetto alla norma climatica calcolata sugli ultimi trent’anni. Questo aumento potrebbe portare a condizioni meteorologiche estreme, con temperature che potrebbero facilmente superare i 36-37 gradi e raggiungere picchi di 40 gradi in città come Firenze e Roma.

Impatti del riscaldamento globale

Il riscaldamento globale sta accelerando oltre le previsioni, portandoci in “territori inesplorati”, come sottolinea Gussoni. L’anticiclone africano, un protagonista crescente nei nostri estati, è un fattore chiave dietro le intense ondate di calore che colpiscono il Mediterraneo. Questo fenomeno climatico, originario del Sahara, è stato rinforzato dall’umidità mediterranea, spodestando l’anticiclone delle Azzorre, noto per essere meno intenso.

Sfide climatiche e raccomandazioni

Con l’intensificarsi delle ondate di calore, emergono sfide significative come la gestione della siccità e l’impatto sulla salute pubblica, in particolare per chi lavora all’aperto o in ambienti esposti al caldo estremo. L’anticiclone africano non solo porta calore, ma interagendo con correnti d’aria più fresche, può causare anche violenti temporali estivi, contribuendo a un’estate di estremi climatici.

Per affrontare queste sfide, l’azione immediata richiesta è la riduzione delle emissioni di CO2 e la preparazione a gestire la siccità, con regioni come Calabria, Puglia e Sicilia già sotto pressione. Inoltre, potrebbe essere necessario rivedere le normative lavorative per proteggere la salute dei lavoratori nelle condizioni estreme previste. Queste misure sono cruciali non solo per mitigare gli effetti del cambiamento climatico, ma anche per prepararsi a un’estate che potrebbe rivelarsi senza precedenti per il suo calore e i suoi impatti.