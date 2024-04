Ragazza di 20 anni ha un malore, scivola sui binari, passa il treno che le trancia la mano

0 Condivisioni acebook Twitter

Un tragico incidente ha avuto luogo nella stazione ferroviaria di Vetralla, Viterbo, dove una ragazza di 20 anni ha perso una mano dopo essere caduta sotto un treno in movimento.

Dettagli dell’incidente

L’incidente è accaduto sabato 13 aprile, alle ore 6:30 del mattino, quando la giovane, residente nella stessa località, è finita accidentalmente sotto un treno. Le circostanze esatte dell’accaduto sono ancora oggetto di indagine, ma si ipotizza che la ragazza possa aver avuto un malore o una caduta accidentale che l’ha portata a finire con la mano sotto le ruote del treno, con conseguente amputazione dell’arto.

Intervento dei soccorsi

Immediata è stata la risposta del sistema di emergenza. I sanitari del 118, arrivati prontamente sul posto, hanno valutato la gravità delle ferite e hanno deciso per il trasporto urgente della ragazza al policlinico Gemelli di Roma mediante eliambulanza. Al momento, le condizioni di salute della giovane non sono note, mentre i carabinieri della stazione locale sono intervenuti per gli accertamenti del caso.

Indagini in corso

Le autorità stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente e per comprendere le cause precise che hanno portato a questo tragico evento. Le indagini in corso mirano a stabilire se si sia trattato di un malore improvviso o di altre circostanze che hanno causato la caduta della ragazza sotto il treno. Si attendono ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute della giovane e sull’esito delle indagini.