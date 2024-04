Gruppo di medici legali cantano e ballano davanti al cadavere e il video finisce sui social: scoppia il caos, richiesta di intervento immediato del Ministro della salute Schillaci

0 Condivisioni acebook Twitter

Un video che mostra medici legali ballare e cantare durante un’autopsia ha scatenato indignazione e richieste di intervento ufficiale.

Sessione controversa di autopsia

Durante un corso nazionale della Società Italiana di Medicina Legale tenutosi a Catania, è stato registrato un video in cui alcuni medici legali danzano e cantano sulle note di “Gioca Jouer” di Claudio Cecchetto. Questo momento è avvenuto mentre erano al lavoro su un cadavere, facendo emergere immediate polemiche. Il video, divulgato sui social, ha rapidamente attirato l’attenzione pubblica, sollevando questioni etiche e professionali.

La reazione della comunità medica

Il comportamento dei medici, descritto nel video come parte di una “Live Autopsy” innovativa, non è stato ben ricevuto da tutti nella comunità medica. Alcuni colleghi, una volta visionate le immagini, hanno espresso profondo disagio e hanno richiesto un intervento formale da parte delle autorità competenti. In particolare, è stata sollecitata una posizione ufficiale dal ministro della salute Orazio Schillaci e dal presidente dell’Ordine dei Medici, Filippo Anelli, riguardo la veridicità e l’appropriatezza del contenuto mostrato.

Possibili conseguenze

Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla condotta e l’etica professionale dei medici legali coinvolti, con possibili ripercussioni disciplinari. Le reazioni all’evento continuano a svilupparsi, mentre il settore medico-legale attende chiarimenti e possibili misure correttive da parte delle autorità.