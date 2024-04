Tensione a Montecarlo: Rune critica l’ATP per favoritismi verso Sinner

0 Condivisioni acebook Twitter

Dopo la sconfitta a Montecarlo, Holger Rune esprime il suo malcontento sui social, accusando l’ATP di parzialità a favore di Jannik Sinner.

La delusione di Rune

Holger Rune non ha nascosto la sua frustrazione seguendo l’eliminazione dal Masters 1000 di Montecarlo, dove ha perso contro Jannik Sinner. Il giorno successivo alla partita, Rune ha manifestato il suo disappunto non solo durante il match, discutendo con il pubblico e il giudice di sedia, ma anche attraverso un messaggio sui social media. In questo post, il tennista danese ha espresso la sua convinzione di non essere stato trattato equamente dall’ATP, suggerendo che ci sia stato un favoritismo nei confronti di Sinner.

Accuse di favoritismi

Nel suo messaggio, Rune ha elencato una serie di presunti torti che gli sarebbero stati fatti, come il calendario delle partite, che secondo lui non gli avrebbe lasciato sufficiente tempo per recuperare. Inoltre, ha criticato il giudice di sedia per degli “errori cruciali”, incluso un’ammonizione che, a suo dire, avrebbe influenzato negativamente la sua prestazione. Queste affermazioni hanno scatenato ulteriori discussioni e dibattiti sulla neutralità delle decisioni ATP.

La reazione del pubblico e la performance di Sinner

Nonostante le polemiche, il pubblico ha mostrato grande supporto per Jannik Sinner, che ha giocato un tennis di alto livello, dimostrando perché è uno dei candidati principali per la vittoria finale. Sinner, recente campione degli Australian Open, ha continuato a mostrare grande maturità e classe, gestendo le provocazioni senza perdere la concentrazione.

Mentre Sinner avanza nel torneo, l’attenzione si sposta ora sulle risposte dell’ATP alle accuse di Rune e sulle eventuali implicazioni per il futuro del tennista danese nel circuito.