Amadeus lascia la Rai perché non è stato accontentato, le sue richieste: “Un suo format, uno show per la moglie, il suo ex manager Lucio Presto fuori”

Amadeus si prepara a lasciare la Rai per unirsi al canale Nove del gruppo Discovery, tra richieste non accolte e voci di un addio controverso.

Le richieste di Amadeus alla Rai

La collaborazione di lunga data tra Amadeus e la Rai sembra giungere al termine su un’onda di polemiche e tensioni. Secondo le informazioni rivelate dal Corriere, la decisione del conduttore di cambiare rete non è dovuta solo all’offerta vantaggiosa ricevuta da Discovery, ma anche a una serie di richieste fatte alla Rai, che non sarebbero state accettate. Amadeus avrebbe voluto creare una propria società di produzione per sviluppare nuovi format televisivi, similmente a quanto fatto in passato da Fabio Fazio. Tuttavia, un recente cambiamento nel regolamento di Viale Mazzini impedisce ai conduttori di ricoprire simultaneamente il ruolo di produttori.

Conflitti interni e desideri familiari

In aggiunta, Amadeus avrebbe espresso il desiderio di realizzare un nuovo programma per la moglie, Giovanna Civitillo. Un’altra richiesta che ha aggiunto tensione alla situazione è stata la sua volontà di escludere dalla collaborazione Lucio Presta, ex manager del conduttore e noto per essere il marito di Paola Perego nonché manager di numerosi celebri artisti italiani. I rapporti tra Amadeus e Presta si erano interrotti recentemente, senza che fossero chiariti pubblicamente i motivi di tale rottura.

L’addio tra polemiche

Le dichiarazioni del direttore generale della Rai, Roberto Sergio, evidenziano la frustrazione dell’ente di fronte alle “infinite false notizie” circolate riguardo al contratto di Amadeus, complicando ulteriormente la situazione. Amadeus, così, si appresta a intraprendere una nuova fase della sua carriera televisiva lontano dalla televisione pubblica italiana.