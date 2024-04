Bari: rissa in Piazza Moro, una delle persone coinvolte finisce nella fontana

0 Condivisioni acebook Twitter

Un altro episodio di violenza ha turbato la tranquillità di Piazza Moro a Bari, dove è scoppiata una rissa tra alcuni extracomunitari.

Dettagli dell’incidente

L’alterco è avvenuto poco fa, oggi sabato 13 aprile e ha visto coinvolti diversi individui. La situazione è degenerata al punto che uno dei partecipanti è finito nella grande fontana situata davanti alla stazione, attirando l’attenzione di passanti e viaggiatori. Non è chiaro cosa abbia innescato la rissa, ma l’evento ha rapidamente suscitato preoccupazione e allarme tra i presenti.

Intervento delle forze dell’ordine

La polizia è intervenuta prontamente per sedare gli animi e riportare l’ordine nella piazza. Gli agenti sono al lavoro per stabilire le dinamiche dell’incidente e identificare i responsabili. Finora non sono stati forniti dettagli sulle condizioni della persona che è caduta nella fontana o su eventuali arresti effettuati.

Impatto sulla comunità

Questo episodio rinnova le preoccupazioni sulla sicurezza in una delle aree più frequentate della città. Si stanno valutando ulteriori passi per prevenire futuri incidenti e garantire che Piazza Moro rimanga un luogo sicuro per tutti i cittadini.