Gramellini attacca Fedez per la cover di Berlusconi, Fedez gli risponde e lo asfalta, boom di like per il rapper

La cover di Berlusconi sul telefono di Fedez diventa motivo di dibattito tra il rapper e il giornalista Massimo Gramellini. La replica di Fedez dal Coachella non si fa attendere.

Il punto di vista di Gramellini sul successo di Fedez

Massimo Gramellini, nel suo articolo sul Corriere della Sera, riflette sul recente gesto di Fedez di sfoggiare una cover con Silvio Berlusconi che fa le corna, questionandosi sulla reale intenzione dietro questa scelta. L’immagine controversa e il commento di Fedez: “Per l’uomo che non deve chiedere mai. Spero di lanciare una moda” hanno suscitato curiosità e interpretazioni varie. Gramellini ipotizza che la scelta di Fedez possa non avere un significato profondo, descrivendo il rapper come un personaggio goliardico e superficiale, e critica la sinistra per averlo elevato a simbolo del progressismo. Queste le parole di Gramellini: “Nell’ultimo messaggio alla nazione, Fedez mostra la nuova cover del suo telefono con la famosa effige di Berlusconi che fa le corna. ‘Per l’uomo che non deve chiedere mai. Spero di lanciare una moda’ “.

E poi ha continuato: “Forse ignora che si tratta di una delle immagini più inflazionate del millennio. Mentre i suoi seguaci si interrogano sul significato recondito della scelta (una critica al politico defunto o un’allusione a qualche affaire sentimentale?), mi permetto di buttare lì un’altra ipotesi: e se invece non significasse proprio niente? Il vero mistero di Fedez è come una parte dell’opinione pubblica di sinistra abbia potuto trasformarlo in un campione del progressismo, quando è evidente che si tratta di un giuggiolone goliardico, persino simpatico a volte, ma con la profondità di un pavimento di linoleum”.

La risposta irriverente di Fedez da Los Angeles

Da Los Angeles, dove partecipa al Coachella Festival, Fedez risponde a Gramellini in modo provocatorio. Il rapper pubblica un video in cui, a bordo piscina, abbassa il costume mostrando ironicamente il lato B, censurato. Nel video, Fedez si esprime con sarcasmo: “E mentre Gramellini scrive un articolo inutile su di me io me ne sto con il cu** all’aria in piscina. Ciao Massimo Gramellini, se vuoi ti porto una calamita da Los Angeles”. Fedez inoltre sottolinea di non interessarsi di essere un idolo per la sinistra, ma scherza dicendo di voler essere l’idolo della nonna di Gramellini. La risposta di Fedez: “E per la cronaca, a me di essere l’idolo della sinistra non me ne frega un ca***. Io voglio essere l’idolo di tua nonna”

Fedez critica le priorità mediatiche

Il rapper non si limita a rispondere all’attacco personale, ma critica anche le priorità del giornalismo italiano, sottolineando come temi di maggiore importanza, come le morti sul lavoro, meriterebbero più attenzione rispetto alle scelte estetiche di una cover di cellulare. Fedez chiude il suo sfogo sottolineando l’importanza di concentrarsi su questioni più rilevanti piuttosto che su polemiche superficiali. Le sue parole: “Che poi è appena esplosa una centrale idroelettrica con dei lavoratori che hanno perso la vita e tu giornalista intellettuale di sta ceppa piuttosto di parlare delle morti sul lavoro che aumentano ogni anno parli della cover del cellulare di Fedez. Bah”.