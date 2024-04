“I migliori anni”, Carlo Conti costretto a cedere la linea, quando torna in studio è gelido: “Vorrei dire solo una cosa”

0 Condivisioni acebook Twitter

Carlo Conti è stato interrotto durante “I Migliori Anni” per un’edizione speciale del Tg1 riguardante un attacco in Medio Oriente.

Interruzione inaspettata durante lo show

Mentre Carlo Conti stava conducendo “I Migliori Anni”, il programma è stato interrotto per trasmettere un’edizione straordinaria del Tg1. L’interruzione è stata necessaria per informare il pubblico di un attacco iraniano contro Israele. “Certo non è facile riprendere lo show dopo queste notizie terribili che arrivano da terre martoriate”, ha dichiarato Carlo Conti una volta rientrato in studio.

La reazione di Conti e la difficoltà di proseguire

Tornato in onda, Carlo Conti e il cantante ospite hanno mostrato un atteggiamento serio e riflessivo. Carlo Conti ha espresso la difficoltà di continuare lo spettacolo dopo notizie così gravi. Ha ricordato gli anni coperti dal programma, decenni spesso segnati da conflitti: “Nei migliori anni raccontiamo i ’60, ’70, ’80, e troppo spesso ci sono state tante guerre. L’uomo evidentemente ancora non ha capito niente. La guerra è guerra e basta, e c’è solo una parola: pace.”

Episodi simili nel passato

Non è la prima volta che un evento simile si verifica durante i programmi di Carlo Conti. Già il 27 ottobre, l’inizio di “Tale e Quale Show” era stato posticipato per un’altra edizione straordinaria del Tg1. Carlo Conti aveva commentato: “Abbiamo seguito tutti noi questa edizione straordinaria del Tg1, è calato il gelo e silenzio nel nostro studio, è difficile fare spettacolo e varietà ma dobbiamo andare avanti. Noi cercheremo di portarvi come sempre svago e spensieratezza, con grande tristezza nei nostri cuori.”