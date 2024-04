Amadeus, la Rai gli fa un’offerta per trattenerlo a cui difficilmente il conduttore potrà rinunciare

0 Condivisioni acebook Twitter

La Rai sta facendo il possibile per non perdere Amadeus, uno dei suoi conduttori più amati, tentato da un trasferimento al canale Nove.

L’offerta senza precedenti della Rai

La situazione di Amadeus, celebre conduttore dei record a Sanremo e volto di punta delle prime serate Rai, è attualmente al centro di intense trattative. I vertici di Viale Mazzini, rappresentati dal direttore generale Giampaolo Rossi e dall’amministratore delegato Roberto Sergio, hanno messo sul tavolo una proposta rinnovata per convincere il conduttore a rimanere. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, questa offerta sarebbe una delle più generose mai fatte dalla Rai, estendendosi per un periodo di almeno quattro anni.

La situazione attuale e le voci di corridoio

Nonostante non ci siano conferme ufficiali sulla cifra proposta, le indiscrezioni parlano di una proposta molto allettante. Al momento, Amadeus non ha né confermato né smentito i rumors, continuando a lavorare come se nulla fosse, con la registrazione delle nuove puntate di “Affari Tuoi” e la conferma dell’evento di maggio “Una nessuna centomila – In Arena”.

La pressione della competizione e il contesto più ampio

Il possibile trasferimento di Amadeus al Nove aggiungerebbe un altro nome prominente alla lista di figure celebri che hanno lasciato la Rai negli ultimi anni, come Lucia Annunziata e Fabio Fazio. Insomma, Nove che appare determinato a strappare talenti di alto profilo alla concorrenza. Un incontro decisivo tra Rossi e Amadeus è previsto per domani, e potrebbe chiarire definitivamente il futuro del conduttore. Nel frattempo, la finestra di mercato televisivo si avvicina alla chiusura, anticipando una decisione imminente ben prima della scadenza formale del contratto di Amadeus, fissata per il 30 agosto.

La Rai sembra quindi determinata a fare tutto il possibile per mantenere una delle sue stelle più brillanti, in un momento in cui la competizione televisiva si fa sempre più agguerrita.