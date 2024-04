Amici, Lorella Cuccarini fa un omaggio a Raffaella Carrà ma il web si ricorda quando le disse: “Spero di non incontrarti per i prossimi trent’anni” e scoppia la bufera

0 Condivisioni acebook Twitter

L’omaggio di Lorella Cuccarini a Raffaella Carrà durante il Serale di Amici ha riacceso le discussioni su un vecchio dissapore tra le due showgirl.

Un tributo sorprendente ma controverso

Lorella Cuccarini ha scelto di rendere omaggio a Raffaella Carrà, una delle sue principali ispirazioni, durante l’ultima puntata di Amici. La performance, ricca di energia e accompagnata dai grandi successi di Carrà, ha mostrato una Cuccarini entusiasta, con tanto di “caschetto biondo” simile a quello iconico di Carrà. Nonostante l’intento celebrativo, il gesto ha suscitato reazioni miste online, a causa di un vecchio tweet del 2014 in cui Cuccarini esprimeva delusione per il comportamento di Carrà con queste parole: “Non ci siamo incontrate per 30 anni, Raffaella. Spero di non incontrarti nei prossimi 30. Umanamente sei stata un’amara delusione”.

Il tweet del passato che torna a galla

Nel 2014, Cuccarini aveva pubblicamente espresso il suo disappunto per Carrà con un tweet molto diretto: “Non ci siamo incontrate per 30 anni, Raffaella. Spero di non incontrarti nei prossimi 30. Umanamente sei stata un’amara delusione.” Questo messaggio era emerso in seguito alla mancata collaborazione nel talent show “Forte forte forte”, dove Carrà aveva scelto di non includere la Cuccarini nella giuria. La tensione tra le due era stata evidente, e le scuse pubbliche della Carrà non erano state accettate dalla Cuccarini.

Reazioni del pubblico e riflessioni della Cuccarini

Il ricordo di quel tweet ha generato nuove polemiche sui social media durante la trasmissione di Amici. Tuttavia, Lorella Cuccarini ha spiegato in passato che il suo tweet era stato un errore, motivato da un rancore che derivava dall’ammirazione e dall’amore profondo che nutriva per Carrà. Nonostante queste spiegazioni, molti spettatori ricordano ancora l’episodio, dimostrando come le dinamiche personali possano influenzare la percezione pubblica delle celebrità a lungo termine.