Muore a 17 anni Andrea Beltrame dopo una battaglia contro una malattia misteriosa, improvvisa febbre e crisi epilettiche

Un giovane pieno di vita, Andrea Beltrame, è morto a soli 17 anni in ospedale a Padova dopo una battaglia contro una malattia misteriosa che lo ha colpito improvvisamente.

Un’improvvisa malattia devastante

Andrea, un ragazzo di Urbana descritto dalla famiglia come “perfettamente sano”, ha iniziato a manifestare febbre alta e crisi epilettiche che lo hanno portato al ricovero d’urgenza. Nonostante gli sforzi dei medici, le sue condizioni hanno continuato a peggiorare, portando alla decisione di indurlo in coma farmacologico. Dopo settimane di agonia, il giovane è deceduto senza una diagnosi chiara, lasciando la famiglia e la comunità in cerca di risposte.

La ricerca delle cause

La famiglia di Andrea, devastata dal dolore, ricorda i tentativi incessanti di capire le cause di tale malattia. “Gli esami non hanno rivelato nulla, eppure le condizioni di Andrea peggioravano ogni giorno”, racconta Matilde, la sorella maggiore. I medici di Padova hanno menzionato che si trattava di una condizione rara, simile ad altri due casi che, fortunatamente, si erano risolti positivamente. Questo ha alimentato speranze che si sono poi rivelate vane.

Il ricordo di Andrea

Nonostante il tragico esito, i genitori e i fratelli di Andrea lodano l’impegno e la dedizione del team medico che ha lottato fino all’ultimo per salvargli la vita. Andrea è ricordato come una persona estremamente positiva e amata dalla comunità: “Era il migliore che si potesse avere, sempre sorridente e circondato da amici”, ricorda la sorella.

Commemorazione

All’istituto professionale Fermi di Este, dove Andrea studiava, è stato osservato un minuto di silenzio e gli studenti hanno esposto uno striscione con un messaggio d’addio. La scuola ha anche attivato un supporto psicologico per aiutare i compagni di classe a gestire il lutto. Nel frattempo, la comunità locale, inclusa la parrocchia, ha espresso la propria vicinanza alla famiglia Beltrame, con momenti di preghiera e supporto continuo.

Le indagini sulle cause della sua morte continuano, nella speranza di fornire alla famiglia le risposte che cercano.