Incidente nella notte, scontro auto contro moto, muore sul colpo un noto rapper di soli 30 anni

Triste epilogo per un giovane talento: il rapper DirtyGun perde la vita in un sinistro stradale.

Notte tragica a Capua

Nella tranquillità notturna di Capua (Caserta), si è consumata una tragedia che ha visto protagonista Francesco Natale, noto nel mondo della musica come DirtyGun e affettuosamente soprannominato “Ciccio” dai suoi amici. Il rapper, che stava per compiere 31 anni, è deceduto a causa di un grave incidente stradale. Tornando verso casa, il giovane è stato coinvolto in un violento scontro mentre guidava la sua moto, che si è scontrata con una Fiat 500 nelle vicinanze del suo domicilio.

Cronaca di un tragico evento

L’impatto tra la moto di Francesco e l’automobile è avvenuto su via Nazionale Appia, vicino al ponte della Pierrel. L’urto ha sbalzato il giovane rapper dall’asfalto, causando ferite mortali. Sul luogo dell’incidente è intervenuta prontamente un’ambulanza del 118, ma nonostante gli sforzi dei soccorritori, per il rapper non c’è stato nulla da fare. Il conducente della Fiat 500, un ragazzo di 23 anni, è uscito illeso dall’incidente. Per consentire gli accertamenti del caso, i carabinieri hanno provveduto a chiudere il tratto di strada interessato dall’incidente.