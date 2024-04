Donna investita due volte, prima da un camion che poi fugge, poi da un’auto, muore subito dopo il ricovero in ospedale

0 Condivisioni acebook Twitter

Doppio impatto mortale a Pregiato: indagini in corso sulla tragica fine di una donna

Cronaca di un tragico evento a Pregiato

In una giornata funestata da un tragico incidente, una donna di 68 anni, residente a Cava de’ Tirreni, ha perso la vita dopo essere stata investita prima da un camion e poi da un’autovettura.

L’incidente è avvenuto nella frazione di Pregiato, alla periferia di Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno. La dinamica degli eventi è attualmente oggetto di indagini da parte della Polizia Municipale, con una ricostruzione preliminare basata su testimonianze oculari e l’analisi di video di sorveglianza che potrebbero fornire ulteriori dettagli.

Dettagli dell’incidente e reazioni immediati

Il tragico evento si è svolto in via Aniello Salsano, dove la vittima stava attraversando la strada. È stata colpita violentemente da un camion, che l’ha proiettata sull’asfalto. Il conducente del camion non si è fermato a prestare soccorso, fuggendo dal luogo dell’incidente.

Poco dopo, un’auto, guidata da un residente locale, ha colpito la donna già a terra. Nonostante sia stata rapidamente trasportata all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, i medici non sono riusciti a salvarla.

Indagini in corso e provvedimenti legali

Le autorità hanno sequestrato l’auto che ha investito la donna dopo il camion e hanno ordinato l’autopsia per accertare le cause esatte della morte.

Al centro delle indagini ci sono anche le registrazioni delle telecamere di sicurezza installate vicino al luogo dell’incidente, che potrebbero essere cruciali per identificare il camionista fuggitivo e chiarire la dinamica completa di quanto accaduto.