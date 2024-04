Amadeus, la condizione per restare in Rai: “Via Lucio Presta” e Presta risponde sui social: «Mi sa che è giunto il tempo di dire tutto”

0 Condivisioni acebook Twitter

L’addio di Amadeus alla Rai sembra essere ormai imminente, e nuovi dettagli emergono sulle tensioni con il suo ex manager, Lucio Presta, che potrebbero aver influito sulla decisione del popolare conduttore.

La rottura di una lunga collaborazione

Amadeus e Lucio Presta hanno concluso la loro relazione professionale alla fine del 2023, una collaborazione che ha visto il conduttore riscuotere grandi successi, come il rilancio del Festival di Sanremo. Nonostante il silenzio iniziale sulle ragioni della loro separazione, recenti indiscrezioni suggeriscono che Amadeus avrebbe chiesto l’allontanamento di Presta come condizione per la sua permanenza in Rai, una richiesta che evidenzia un conflitto significativo.

Le affermazioni di Lucio Presta

Lucio Presta, noto manager di numerose stelle della televisione italiana, non è rimasto in silenzio di fronte a queste voci. Attraverso i suoi canali social, Presta ha iniziato a lanciare frecciate e a fare allusioni sui retroscena di questa rottura. Recentemente, ha espresso la volontà di rivelare dettagli su come si sono realmente svolti i fatti, suggerendo che presto potrebbero emergere ulteriori rivelazioni. Queste le sue parole: «Mi sa che è giunto il tempo di dire chi e come sono le persone e come si sono svolti i fatti.

Ho visto tante facce piene di maschere! É tempo di svelare fatti e circostanze», ha minacciato su X. Giorni prima aveva invece scritto: «C’è un giudice chiamato tempo che mette tutto e tutti nel loro posto. Meno uno».

Il contesto professionale e le implicazioni

La partenza di Amadeus dalla Rai, se confermata, rappresenterà un duro colpo per l’emittente, dato il suo contributo significativo agli ascolti con programmi di grande successo come “Affari tuoi”. La presenza di Presta e dei suoi assistiti in Rai ha sempre creato un ambiente di potere complesso e il tentativo di Amadeus di influenzare questa dinamica potrebbe aver giocato un ruolo chiave nella loro separazione.

Prospettive future

Il futuro professionale di Amadeus e le possibili rivelazioni di Presta sono attesi con grande interesse dai fan.