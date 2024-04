Isola dei Famosi, “Sonia Bruganelli e Dario maltese opinionisti? Noiosi da morire”, da quale vip arriva questo impietoso commento

0 Condivisioni acebook Twitter

Guendalina Tavassi, ex concorrente dell’Isola dei Famosi, non ha risparmiato critiche verso i nuovi opinionisti del reality, Sonia Bruganelli e Dario Maltese, etichettandoli come “noiosi da morire”.

Cambiamenti nell’Isola dei Famosi

L’edizione corrente dell’Isola dei Famosi ha visto diversi cambiamenti significativi, inclusi nuovi volti nel cast degli opinionisti e una nuova conduttrice, Vladimir Luxuria, che ha preso il posto di Ilary Blasi. Anche nel ruolo di inviato ci sono state novità, con Elenoire Casalegno che ha sostituito Alvin.

Le scelte degli opinionisti sotto scrutinio

La scelta di Sonia Bruganelli e Dario Maltese come opinionisti ha seguito una direzione meno incline al “trash” voluta da Pier Silvio Berlusconi, con l’intento di elevare il tono del dibattito nel programma. Bruganelli porta la sua esperienza dal Grande Fratello Vip, mentre Maltese è noto per il suo lavoro come volto del TG5.

La critica di Guendalina Tavassi

Tavassi, che ha partecipato all’Isola dei Famosi nel 2012 e nel 2022, ha espresso forte disappunto per queste scelte durante un’intervista con TAG24. Secondo lei, la decisione di optare per personaggi meno legati all’intrattenimento puro rende il programma “noioso da morire”. Ha commentato: “La gente da casa se ha bisogno di una domanda o un commento da telegiornale si guarda il TG5. Uno guarda l’Isola per avere un pizzico di leggerezza, per riuscire a sentire quella domanda che un po’ stuzzica e provoca, oppure quella divertente, cosa che, purtroppo, questi due opinionisti… Saranno bravi nel loro lavoro, ma non in questo che non è loro”.

Le ambizioni della Tavassi

L’ex naufraga ha anche rivelato di aver desiderato essere scelta come opinionista, sostenendo di sentirsi adatta al ruolo data la sua esperienza pregressa in reality show simili. Ha sottolineato l’importanza di avere una profonda conoscenza del format per poter offrire opinioni pertinenti e interessanti, qualcosa che, secondo lei, manca agli attuali opinionisti.