Giovane uomo sale sul campanile per far suonare la campana, non calcola bene la distanza e la campana lo colpisce, muore sul colpo

Un giovane uomo è tragicamente deceduto dopo essere stato colpito alla testa dalla campana della chiesa durante la festa patronale di Santa Magdalena a Pinell de Brai, in Catalogna.

Un incidente fatale

La vittima, un trentenne originario del luogo ma residente a Barcellona, era tornato nella sua città natale per partecipare ai festeggiamenti. Secondo le informazioni fornite dalla polizia locale, i Mossos d’Esquadra, il giovane si era arrampicato sul campanile per aiutare a suonare la campana, seguendo una tradizione locale. Sfortunatamente, ha mal calcolato gli spazi, ricevendo un colpo mortale alla testa.

Tentativi di soccorso vani

Subito dopo l’incidente, i presenti hanno tentato di rianimare l’uomo, ma senza successo. I soccorritori medici arrivati poco dopo hanno tentato di salvarlo per un lungo periodo prima di dover dichiarare il suo decesso. La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per recuperare il corpo dal campanile della chiesa di Sant Llorenç.

L’indagine e la reazione della comunità

La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze dell’incidente, che è avvenuto durante il rito tradizionale del suono delle campane, che inizia alle 6 del mattino e annuncia l’inizio dei festeggiamenti. Il sindaco di Pinell de Brai, Laura Vallespí, ha dichiarato che sebbene in passato si siano verificati incidenti minori, mai nulla di così grave. I festeggiamenti sono stati interrotti e la comunità si trova in stato di lutto.