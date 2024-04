“Citofonare Rai2”, Simona Ventura va in onda con la paresi facciale ma poi dice: “Non ce la faccio, vado via”

0 Condivisioni acebook Twitter

Simona Ventura, afflitta da una paresi facciale, ha deciso di prendersi una pausa dalla conduzione di “Citofonare Rai2”, lasciando temporaneamente il timone a Paola Perego.

Il momento della decisione

Ventura, colpita dalla paresi la scorsa settimana, ha cercato di proseguire nel suo impegno lavorativo nonostante le difficoltà. Tuttavia, la situazione si è rivelata troppo impegnativa per lei, spingendola a optare per un ritiro temporaneo. Paola Perego, nel presentare la situazione ai telespettatori, ha descritto Ventura come “stoica” per il suo tentativo di continuare a lavorare nonostante la condizione medica.

La paresi facciale e il trattamento

Ventura ha spiegato in un’intervista al Corriere che la sua condizione è causata dalla paralisi del settimo nervo cranico facciale, una situazione non grave ma che richiede tempo e cura per risolversi. Attualmente, sta seguendo un trattamento a base di cortisone e antivirali, supportato dall’assunzione di vitamine. Questa terapia mira a ridurre l’infiammazione e favorire il recupero.

Il supporto di Paola Perego e il futuro

Paola Perego, nel suo ruolo di sostituta, ha espresso pieno supporto a Ventura, riconoscendo l’importanza del riposo e della cura personale oltre gli impegni lavorativi. La speranza è che Ventura possa riprendersi completamente e fare ritorno alla conduzione del programma già dalla prossima settimana.

Questo periodo di pausa rappresenta un momento difficile per Ventura, ma anche un’occasione per concentrarsi sulla propria salute, essenziale per poter tornare più forte di prima. Nel frattempo, “Citofonare Rai2” continuerà sotto la guida di Paola Perego, assicurando la continuità dello show amato dal pubblico.