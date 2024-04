Brindisi-Bari, incidente nella notte, Punto imbocca la statale contromano, frontale inevitabile con altre due auto, tre i feriti

0 Condivisioni acebook Twitter



Incidente notturno sulla SS379 a Brindisi: tre feriti

Scontro tra veicoli su strada statale

Nelle prime ore di questa notte, i vigili del fuoco di Brindisi sono stati chiamati a intervenire su un incidente stradale avvenuto sulla SS379, precisamente all’altezza di Pantanagianni, in direzione Bari. Il sinistro ha coinvolto tre veicoli: una Fiat Grande Punto, una Lancia Y e una terza auto che trainava una roulotte, quest’ultima danneggiata solo marginalmente.

Dinamica dell’incidente e soccorsi

L’incidente, secondo le prime ricostruzioni effettuate sul posto, sarebbe stato causato dalla Fiat Grande Punto che procedeva contromano. Le circostanze che hanno portato il conducente a imboccare la strada in direzione opposta rimangono al momento non chiarite. Tre persone sono state ferite a seguito dell’impatto: una di queste è stata estratta dall’abitacolo dai soccorritori e tutte sono state successivamente trasportate in ospedale dal 118. Fortunatamente, le condizioni dei feriti non sembrano essere preoccupanti.