Smette di dare cibo e acqua ai genitori, la mamma non sopravvive, il padre viene trovato con una gamba in cancrena

Un dramma familiare emerge ad Aprica, dove un uomo di 61 anni è accusato di aver lasciato i genitori senza assistenza, portando alla morte della madre e a gravi condizioni di salute del padre.

Allarme dai vicini e scoperta macabra

La scorsa settimana, alcuni vicini di casa hanno avvertito un odore insolito provenire dall’appartamento di una coppia di anziani novantenni ad Aprica. Preoccupati, hanno allertato i carabinieri locali, che sono intervenuti per verificare la situazione. Nonostante le rassicurazioni del figlio, che ha aperto la porta ai militari sostenendo che “fosse tutto apposto”, gli agenti hanno scoperto una scena raccapricciante. “Abbiamo trovato la madre già morta da qualche settimana e il padre in fin di vita con una gamba in cancrena”, hanno riferito i carabinieri.

Indagini e misure cautelari

Le indagini si sono concentrate sul figlio dei due anziani, il quale, secondo gli inquirenti, avrebbe lasciato i genitori in stato di abbandono prolungato. La dottoressa Chiara Costagliola, magistrato presso la Procura della Repubblica di Sondrio, ha interrogato il sospettato, risultando in una decisione critica. “Abbiamo iscritto il figlio nel registro degli indagati, ipotizzando reati gravi come la morte come conseguenza di altro reato e l’occultamento di cadavere”, ha comunicato la magistratura. Attualmente, l’indagato è ricoverato in un reparto psichiatrico, dove viene valutato per possibili disturbi mentali che potrebbero avere influenzato il suo comportamento durante il tragico episodio.

La situazione resta in attesa di ulteriori sviluppi legali e medici.