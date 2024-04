Azzurra perde la sua battaglia contro il cancro dopo aver portato a termine la sua gravidanza, aveva 33 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Perdita coraggiosa: Azzurra Carnelos muore dopo una battaglia contro il cancro, lasciando un’eredità di amore.

Una lotta eroica

Oderzo, una piccola comunità in provincia di Treviso, è stata scossa dalla scomparsa di Azzurra Carnelos, conosciuta localmente come la madre coraggio.

A soli 33 anni, Azzurra ha perso la sua battaglia contro il tumore al seno, lasciando dietro di sé il suo bambino di otto mesi, Antonio. Nonostante la malattia fosse riapparsa, Azzurra ha preso la decisione coraggiosa di portare avanti la sua gravidanza, testimoniando il suo profondo desiderio di maternità.

Un percorso di vita interrotto

Azzurra, una brillante studentessa laureata con lode in Economia Bancaria e Finanza, ha incontrato il suo futuro marito Francesco nel 2013. Dopo la laurea nel 2015, entrambi hanno iniziato a lavorare, ma nel 2019 la vita di Azzurra ha preso una svolta drastica. Spinta da un sogno premonitore legato alla sua nonna, anch’essa vittima del cancro al seno, Azzurra ha scoperto di avere un nodulo maligno. La diagnosi iniziale sembrava promettente dopo il trattamento, ma la malattia è tornata con vigore durante la sua gravidanza nel 2023. Nonostante la riapparizione del cancro, ha mantenuto una forza e un sorriso che ispiravano tutti coloro che la conoscevano. “Stai tranquilla, andrà tutto bene”, sono state le sue parole rassicuranti per la madre Antonella poco prima di addormentarsi per l’ultima volta.

Un addio commovente

Il funerale di Azzurra si terrà oggi, con una comunità in lutto che si riunisce per rendere omaggio a una vita vissuta con straordinaria determinazione e amore. Le offerte raccolte durante il servizio funebre saranno devolute al reparto di Neonatologia dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, un gesto che riflette il legame di Azzurra con la maternità e il suo desiderio di aiutare gli altri. Lascia il marito Francesco, il figlio Antonio, i suoi genitori Antonella e Fabrizio e i fratelli Davide e Andrea.