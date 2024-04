Si immerge per una battuta di pesca, ma in acqua ha un malore, muore subito dopo, inutili i soccorsi

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragico incidente a Pistis: Marcello Asuni muore dopo un tuffo nel mare.

Una giornata funesta

La comunità di Sinnai è in lutto dopo la tragica perdita di Marcello Asuni, un uomo di 63 anni che ha perso la vita in un incidente nel mare di Pistis, vicino a Torre dei Corsari. Questa località, situata a pochi chilometri da Arbus lungo la costa sarda, è stata teatro dell’incidente che ha scosso tutti coloro che conoscevano Marcello.

Dettagli dell’incidente

Marcello si è immerso in mare, forse con l’intento di dedicarsi alla pesca, una delle sue attività preferite. Tuttavia, non appena ha raggiunto gli scogli, qualcosa è andato storto. Nonostante l’immediato intervento dei soccorritori, che sono arrivati sul posto con un elicottero del 118, per Marcello non c’era più nulla da fare. I medici hanno potuto solo confermare la sua scomparsa.

Risposta della comunità

La comunità di Sinnai e gli amici di Marcello sono profondamente scossi da questa perdita improvvisa. Marcello, noto per il suo amore per il mare e la pesca, lascia un vuoto in coloro che lo hanno conosciuto e stimato. La sua passione per il mare rimarrà un ricordo indelebile nel cuore di chi lo ha amato, mentre si cercano ancora risposte su come un tranquillo giorno di pesca possa aver avuto un esito così tragico.